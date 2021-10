Concessionária da RSC-287 abre processo seletivo para preencher vagas de emprego

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, responsável pela administração da rodovia RSC-287 entre Tabaí e Santa Maria, divulgou a abertura de 27 novos postos de trabalho em diversas áreas. As vagas de emprego são para as funções de operador de máquinas (9 vagas), pedreiro (3), carpinteiro (2), armador (2), ajudante (8) e encarregado de produção (3).

Os interessados, preferencialmente residentes nos municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e Candelária, devem enviar o currículo em formato PDF para o e-mail: [email protected] . No assunto deve constar o nome do candidato e o cargo pretendido. Mais informações podem ser obtidas junto à empresa, em horário comercial.