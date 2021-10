Estrela promove festival de música com premiação

A prefeitura e o Núcleo de Cultura de Estrela promovem, nesta sexta-feira (15), o 1ª Festival de Música de Estrela. O evento, que premiará músicos e bandas do município, ocorre a partir das 19h30min, na rua Arnaldo J. Diehl, junto à Escadaria de Estrela.

O festival tem por objetivo incentivar as mais variadas manifestações artísticas, como música, dança, artesanato, teatro e poesia. A titular da secretaria especial de Cultura, Esporte e Lazer, Carine Schwingel, explica que o evento, que faz parte de um edital, foi criado com a intenção de evidenciar a cultura local. "Na previsão inicial, a divulgação dos finalistas e as apresentações seriam realizadas em março de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Por conta disso, o evento ficou adiado e será, finalmente, promovido agora", convida Carine.

A organização do Festival de Música é do Núcleo Cultural, e Bernardo Hunecke é coordenador do evento. Ele conta que serão cinco finalistas, em duas categorias, que farão as suas apresentações nesta sexta-feira. "A seleção dos classificados foi realizada por uma comissão julgadora contratada pelo Núcleo Cultural, a partir de critérios preestabelecidos como composição; melodia e harmonia; ritmo, afinação e apresentação. Os dois melhores da noite, de cada categoria, serão premiados", revela.

Na categoria individual, o prêmio para o primeiro colocado é R$ 500,00, o segundo lugar leva R$ 350,00. Já no critério de grupos, o primeiro colocado fica com R$ 1,5 mil e o segundo com R$ 1.000,00. A entrada é franca. As apresentações iniciam às 19h30min. Em caso de tempo instável, o evento será transferido para o Parque Municipal Princesa do Vale, no mesmo horário.