Sancionada a lei que cria auxílio para famílias de Santa Maria

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, sancionou a lei que institui o Auxílio Inclusivo Municipal. A partir de agora, o Executivo trabalha nos ajustes finais do processo de contratação de uma empresa para fornecer e gerenciar os cartões pelos quais a população beneficiada irá receber as duas parcelas de R$ 200,00, em novembro e dezembro deste ano. As famílias também irão receber 16 créditos de vale-transporte cada uma.

Protocolado em regime de urgência no Legislativo em 30 de setembro, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos 21 vereadores. O Auxílio Inclusivo Municipal é destinado para 8.111 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Santa Maria, ou seja, que possuem renda de até R$ 178,00 per capita. Os cidadãos beneficiados são aqueles que já fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. A lista nominal de quem terá acesso ao cartão, assim como as demais informações do programa, serão divulgadas até o final deste mês por meio de canais oficiais da Prefeitura.

"O que nós presenciamos aqui é a conclusão de uma construção coletiva, na qual a Câmara de Vereadores se uniu à Prefeitura com apenas um objetivo: o bem da população. Então, nós temos de agradecer ao apoio de todos os vereadores para, nessa reta final do ano, estendermos a mão para quem mais precisa", afirmou o prefeito. Com o valor depositado no chamado cartão social, os beneficiados poderão comprar itens de alimentação, de higiene, de limpeza e gás de cozinha em estabelecimentos credenciados, como supermercados.