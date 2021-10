Garibaldi promove passeio ciclístico de 20 quilômetros

A Casa de Garibaldi será o ponto de partida do passeio ciclístico que acontece domingo (17), a partir das 8h30, com percurso de 20 quilômetros entre a área urbana e rural de Piratini. "A ideia é reforçar a valorização do patrimônio histórico aliado ao turismo, estimulando à comunidade a interagir com as potencialidades que forma a identidade da cidade", destaca a secretária municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, Ana Caroline Pereira Caetano.

Segundo ela, o evento intitulado 1° Passeio Ciclístico de Ecoturismo do bairro Cancelão reunirá ciclistas da região, de diferentes idades. O percurso prevê o deslocamento pelo Centro da cidade, onde haverá uma parada para hidratação. Na sequência o trajeto prossegue até a sede de uma empresa, onde os participantes farão um passeio ecológico no interior da propriedade. O encerramento acontece às 14h.