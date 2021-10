Grupo com atuação em Canoas anuncia investimento de R$ 20 milhões em empresa de Cachoeirinha

O Grupo Ecore, que atua no modelo baseado na economia compartilhada, anunciou um investimento direto na Corelog Logística, empresa com atuação no transporte rodoviário nacional e internacional, armazenagem de mercadorias e documentos, com sede no distrito industrial de Cachoeirinha. Com um plano de investimentos de R$ 20 milhões nos próximos dois anos, a expectativa da empresa é encerrar 2021 com um faturamento de R$ 50 milhões e mais que dobrar de tamanho até 2023, chegando a R$ 120 milhões. A Corelog passará a ser a oitava unidade de negócios do grupo de Canoas, que já atua nos mercados de serviços ambientais, tecnologia e agronegócio.

"Já abrimos alguns mercados, como o de controle de pragas e do tratamento de madeira, mas são mercados relativamente menores, nos quais já conseguimos expressiva participação. Com a Corelog, entramos na logística, um dos setores mais dinâmicos e expressivos da economia" afirmou o CEO do grupo, Thiago Eichenberg

A gestora da Corelog Logística, Andreia Tresoldi, complementou destacando que o grupo tem "muito espaço para crescer no Brasil e demais países do Mercosul", dada a relevância do modal rodoviário. "Temos certeza de que a Corelog não será apenas mais uma no mercado logístico", afirmou.