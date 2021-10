Sapiranga registra a abertura de mais de 600 empresas no ano

Os números de levantamento do Ministério do Trabalho, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam que Sapiranga teve saldo positivo nos últimos meses na relação entre o número admissões e demissões. Um dos motivos, segundo a prefeitura, é de que entre janeiro e setembro, foram 614 novas empresas abertas (do ramo industrial, comercial e de prestação de serviços), o que dá, em média, três novos empreendimentos por dia.

O município está qualificando os serviços e alinhando estratégias com a finalidade de atender, de forma ainda melhor, micro e pequenos empreendedores; fomentando o desenvolvimento da cidade por meio de auxílio para que empresas locais possam expor seus produtos e trocar experiências em feiras; além de estimular políticas de desenvolvimento sustentável e investir na construção do Complexo Industrial às margens da RS 239, para atrair novos empreendimentos visando o crescimento econômico do município.