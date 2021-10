Novo Hamburgo abre espaço para tratamento da dependência química

Moradores de Novo Hamburgo que lutam contra a dependência de drogas e álcool têm um novo local para buscar ajuda. A prefeitura inaugurou as instalações do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) III. Localizado ao lado da UPA Centro, na rua Visconde de Taunay, o espaço conta com 10 leitos para internação voluntária e proporciona atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento nas 24 horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.

O novo CAPS conta com 39 profissionais, entre psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e oficineiros, entre outros. O atendimento é por livre demanda, basta chegar ao local das 8 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, para a primeira avaliação. A estrutura conta com dois andares e uma área total de 750 metros quadrados. O investimento foi de R$ 1,5 milhão.

Com isso, o município já conta com 10 pontos de atendimento de saúde mental e a dependentes químicos, tornando-se a cidade mais bem estruturada nesta área em todo o Estado, juntamente com Porto Alegre. O município oferece inclusive oficina de geração de renda como mais um reforço na recuperação dos dependentes químicos.

A prefeita, Fátima Daudt, lembrou que a dependência de álcool e outras drogas é um dos maiores problemas da sociedade. "Causa briga, violência familiar, acidentes de trânsito. E precisamos enfrentar com muita força, com muito amor e carinho e, principalmente, com muita dedicação", afirmou. Novo Hamburgo dispõe ainda de três CAPS destinados a casos graves de saúde mental, um CAPS infanto-juvenil, dois ambulatórios de atendimento e dois serviços residenciais