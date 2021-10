Prefeitura de Santa Maria vai criar estação para carros elétricos

A prefeitura de Santa Maria pretende viabilizar a instalação de infraestrutura elétrica e de equipamentos necessários para a ligação de uma estação de carregamento de carros elétricos, próximo ao estacionamento do Centro Administrativo Municipal. A proposta prevê um investimento de R$ 27 mil para essa obra.

A empresa contratada terá de fornecer material e mão de obra para a montagem da estrutura com módulos fotovoltaicos que vai abrigar a estação, entregue pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por meio de um convênio com a prefeitura. O investimento será custeado com recursos próprios do município. O prazo para entrega do serviço é de 60 dias após a assinatura da ordem de início.

A prefeitura de Santa Maria ainda não possui carros elétricos, mas estuda a aquisição desse tipo de veículo. Conforme o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas, caso as projeções quanto às vantagens técnicas, econômicas e ambientais se confirmem, o município vai trabalhar para adquiri-los e, gradativamente, substituir a frota de veículos à combustão pelos elétricos. Além disso, o secretário afirma que a estação, que será para carga rápida, será disponibilizada para uso da comunidade em geral.