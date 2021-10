Empresários de Caxias do Sul farão leilão beneficente

Um grupo de empreendedores de Caxias do Sul resolveu realizar um leilão beneficente para arrecadar fundos para a ação de Natal da ONG Ação do Bem. A iniciativa vai beneficiar cerca de 230 famílias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, no bairro Reolon.

Os empreendedores são idealizadores da Reuse.rs, uma loja virtual de moda circular prestes a completar um ano. Juntos, vão leiloar bolsas de grife a baixo custo que foram doadas por clientes. A ação vai acontecer em formato online, na quarta-feira (20) e toda verba arrecadada será doada para ONG.

Será possível acompanhar a partir das 20h pelas redes sociais da empresa. Serão mais de 25 bolsas de marcas renomadas com diferentes revestimentos. A última peça leiloada será a da marca Louis Vuitton, avaliada em aproximadamente R$ 3 mil. Os lances mínimos das bolsas iniciam em R$ 100,00.