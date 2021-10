Natal em Nova Petrópolis terá 11 fins de semana com atrações

A partir de 6 de novembro, Nova Petrópolis promove a Magia do Natal na Cidade dos Elfos. O reposicionamento do evento natalino e as novidades da programação, decoração e promoção da Magia do Natal foram apresentados nesta semana. Mais de 170 atrações, em 11 fins de semana, prometem transformar a terra mais germânica da Serra Gaúcha.

Neste ano, a prefeitura uniu forças com a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), em uma parceria inédita, para atualizar e reposicionar o evento natalino do município. "Esta parceria deu origem a um evento renovado e atrativo e com uma programação grandiosa. Que todos preparem os seus corações, pois a programação vai ser intensa e, sem dúvida nenhuma, irá agradar a todos. Teremos o maior Natal de Nova Petrópolis", afirmou o prefeito Jorge Darlei Wolf.

Até 16 de janeiro, a programação do evento de Natal estará repleta de atrações para todos os públicos, com destaque para o acendimento das luzes na Praça das Flores; as Paradas dos Elfos na avenida 15 de Novembro; o Natal Descentralizado, com atrações em diferentes pontos da cidade e celebrações ecumênicas com o acendimento de velas nos Domingos de Advento. Além disso, estão programadas uma série de apresentações de música, dança, canto coral e teatro no palco da Rua Coberta, com entrada gratuita.

O presidente da Acinp, Marcos Alexandre Streck, destacou a qualidade e a diversidade da programação da Magia do Natal, construída a partir do diálogo entre poder público e iniciativa privada. "Estamos certos de que quem vier a Nova Petrópolis vai se surpreender positivamente. Queremos, podemos e devemos ter um Natal atraente e essa não é uma tarefa só da Acinp ou da prefeitura, mas de todos nós", avaliou.

Algumas das mais de 170 atrações artísticas e culturais da programação foram antecipadas pelo diretor executivo da Acinp, Eduardo Costa. De acordo com ele, um dos pontos positivos do evento é a sinergia que possibilitou incluir diversas atrações de Nova Petrópolis dentro do mesmo evento. "É a comunidade de Nova Petrópolis se movimentando e se unindo em torno de um grande projeto de Natal para esse ano", destacou.

O evento será todo ele realizado de forma presencial. Os bons resultados do Festival da Primavera, além da procura por reservas em hotéis, segundo avaliação da prefeitura, levam a crer que o evento de Natal seja um dos maiores dos últimos anos na cidade.