Paraí dá inicio às cirurgias de alta complexidade

O município de Paraí deu início às cirurgias eletivas de alta complexidade em traumatologia e ortopedia. A cirurgia foi realizada no Hospital São Carlos, da cidade de Farroupilha, onde os demais procedimentos de prótese de joelho e quadril devem ser realizados.

A cidade conta com uma lista de espera de 36 pacientes, que aguardam por uma cirurgia eletiva desses segmentos, sendo que apenas três procedimentos são realizados por ano via SUS - Sistema Único de Saúde. Para atender a demanda e buscar zerar a lista de espera por cirurgias, o município empenhou o valor de R$250 mil para a realização dos procedimentos de prótese de joelho e quadril.

"Não temos como definir o número exato de cirurgias que serão feitas ainda neste ano, porque o Hospital São Carlos atende ainda outros municípios, mas já estamos encaminhando todos os pacientes que precisam de cirurgia de joelho ou de quadril para que realizem as consultas com os especialistas. Das três cirurgias via SUS, duas já foram feitas e, a terceira está encaminhada e aguardando avaliação do anestesista", informa a secretária de Saúde e Assistência Social, Ana Paula Paludo. No próximo ano, a pasta projeta atender também as cirurgias de coluna.

O prefeito Oscar Dall'Agnol comemora a retomada dos procedimentos. "Com apenas três procedimentos por ano via SUS, é impossível zerar a lista de espera. Por isso, viabilizamos junto ao hospital a realização destes procedimentos, neste primeiro momento, de prótese de joelho e quadril. Esperamos, o mais breve possível, atender toda essa demanda represada", afirmou.