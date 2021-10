Caxias do Sul apresenta projeto de parque para animais

O Executivo de Caxias do Sul apresentou a ONGs o Parque Municipal de Proteção Animal. O atual alojamento municipal conta com cerca de 550 animais em área urbana. O futuro parque, além de aumentar o espaço para 600 serem animais acolhidos, oferece melhor qualidade de vida em zona rural.

O planejamento busca dividir o local em três áreas: um parque, com estruturas para visitação do público, o Centro de Proteção Animal para atendimento de animais abrigados, e o Centro de Intensivo para animais resgatados. Além disso, serão instalados no local o escritório do Departamento de Proteção Animal e um monumento dedicado à lembrança de animais de estimação, este último junto a um local de despedida dos mesmos. Segundo a secretária de Governo, Grégora Fortuna dos Passos, o município busca desmistificar a imagem ruim para as pessoas de parques de acolhimento animal.