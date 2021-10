Duas elevatórias de esgoto serão erguidas em Canoas

A Metrosul iniciou construção de duas elevatórias de esgoto em Canoas, na Região Metropolitana. As estruturas estão sendo implantadas no bairro Harmonia para atender a nova demanda de coleta de esgoto em função da ampliação do sistema no bairro com a instalação de 30 quilômetros de nova rede e aproximadamente 4,5 mil conexões de residências.

Uma das estações de bombeamento será construída na rua Zumbi, sendo que as obras já começaram com as escavações preliminares. A previsão é de que na próxima semana as intervenções iniciem na praça Ada Rogato, local da segunda elevatória. Com estimativa de operação em janeiro de 2022, quando serão entregues as obras de ampliação, as estações terão capacidade de vazão de 16,3 e 62,3 litros de esgoto por segundo.

Para o funcionamento, as estruturas contarão com poços de sucção, tubulações de barriletes e de recalque, equipamentos eletromecânicos como conjunto de bombas e quadros de comando, além de sistemas operacionais interligados ao Centro de Controle Operacional, por meio de automação dos componentes e telemetria.

As elevatórias são essenciais à operação de coleta de esgoto, pois são elas que bombeiam as águas residuais das redes de uma área mais baixa às estações de tratamento em níveis mais elevados. Além disso, também atuam como filtros, eliminando parte dos resíduos sólidos dos efluentes antes do tratamento. "Essas novas estações de bombeamento integram o projeto de expansão de coleta e tratamento em Canoas e são fundamentais para a funcionalidade do sistema na região", ressalta o diretor executivo da empresa, Fábio Arruda.