Campanha arrecada absorventes para mulheres de Pelotas

Segue, em Pelotas, a campanha "Eu Menstruo", promovida pela parceria entre a prefeitura, a Universidade Federal (UFPel) e o projeto Mais Juntas. O objetivo é debater a pobreza menstrual como forma de contribuição para o combate à desigualdade de gênero, levando informações sobre menstruação às meninas e mulheres do Município, além da arrecadação e distribuição de absorventes a quem se encontra em situação de vulnerabilidade, que acaba usando protetores improvisados que colocam em risco a saúde.

A ação, organizada pela secretaria de Assistência Social, começou em agosto, mês alusivo ao combate à violência contra a mulher, e conta com apoio de integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Atlas Tecnologies, Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Políticas Sociais, Cidadania e Serviço Social da UCPel e do Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas (Gamp). Durante os 16 dias de ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entre o final de novembro e o início de dezembro, a equipe distribuirá os kits com os absorventes arrecadados, álcool gel e informações sobre os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Especializado de Assistência Social (Creas), Plantão Social e Cadastro Único.

Para participar, basta entregar absorventes descartáveis em um dos 40 pontos de arrecadação espalhados pela cidade. Todas as secretarias municipais, além da sede da prefeitura e lojas da cidade, como supermercados, farmácias, além do campus da UFPel têm locais destinados à doação dos materiais.