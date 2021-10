Expo Erechim negocia últimos espaços da edição deste ano

Faltando menos de 30 dias para a abertura da Expo Erechim 2021, as vendas dos estandes externos e internos dos pavilhões da indústria, comércio e serviços estão na reta final. Em um dos pavilhões já foram comercializados 85% dos espaços e, no outro, 40%.

Na área externa já confirmaram presença sete agências de carros novos e mais de 15 lojas de automóveis que irão integrar o Feirão do Automóvel do Sicredi e vários expositores do agronegócio e energia solar. No pavilhão da agricultura familiar, que estará instalado na Casa do Gaúcho, estão confirmadas 23 agroindústrias mais expositores de flores e artesanato.

Na praça de alimentação os espaços já estão quase todos reservados e ainda haverá um restaurante no Pólo de Cultura. Também haverá food trucks perto da Praça de Alimentação. Também haverá parque infantil para as crianças. O Polo de Cultura irá abrigar uma área voltada para a tecnologia e inovação, com sala de inovação, exposição de tecnologias, mercado digital e palestras. Esta área está sob a responsabilidade da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE) Jovem, que conta com o apoio da prefeitura.