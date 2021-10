Com mais de 7,5 mil novos negócios desde janeiro, Canoas tem aumento de 27% na abertura de empresas

A cidade de Canoas registrou a abertura de 7.570 novas empresas de janeiro a setembro de 2021, segundo dados da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. O resultado representa um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram abertos 5.954 negócios na cidade, através do Escritório do Empreendedor.

Segundo a titular da pasta, Simone Sabin, o aumento indica um processo consistente de retomada do desenvolvimento econômico de Canoas após o início da pandemia. "Essa evolução se deve a dois fatores. Um deles é a retomada da atividade econômica, que favorece a criação de novas empresas. O outro é a qualificação do atendimento que oferecemos aos empresários, por meio da Sala do Empreendedor, o que agiliza a abertura de novos negócios", destaca a secretária.

Para alavancar a abertura de novos negócios na cidade, a prefeitura tem a meta de disponibilizar todos os processos de abertura, alteração, baixa e legalização de empresas de forma digital com o objetivo de desburocratizar os processos. "Já visitamos vários municípios para compreender a funcionalidade dos processos de alvarás pela internet. A nossa meta é que, em breve, os processos possam ser feitos 100% online em Canoas", ressalta o diretor do Escritório do Empreendedor, Fernando Gluszczak.

O escritório foi criado com o objetivo é facilitar o atendimento ao empreendedor de Canoas, reunindo, em um único local, representantes de todas as áreas responsáveis pela emissão do licenciamento de pessoas jurídicas, sejam do comércio, indústria ou serviço. A prefeitura orienta aos interessados na abertura de processo de licenciamento para regularizar seu negócio a buscarem o local, que fica na rua Doutor Barcelos, 969, Centro.