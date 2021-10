Duas espécies de peixe podem ter pesca liberada no Rio Uruguai

A Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa detalhou a pauta e participação em reunião com a Casa Civil do governo do Estado para tratar da permissão da pesca das espécies dourado e surubim no lado brasileiro do Rio Uruguai. Por sugestão do deputado Luiz Fernando Mainardi (PT), a Comissão do Mercosul vai propor ao governo a destinação de recursos orçamentários para elaboração de um plano de manejo, que permita a liberação da atividade pesqueira atualmente proibida.

A proibição da pesca das duas espécies foi tema de audiência pública que tratou da situação dos pescadores artesanais do município de Barra do Quaraí, que se sentem prejudicados pela proibição de pesca de exemplares das duas espécies no lado brasileiro. A audiência foi iniciativa da deputada Fran Somensi (Republicanos), que esteve no município fronteiriço e conferiu de perto a situação das famílias, que têm a pesca como principal fonte de renda.

O presidente do colegiado, deputado Issur Koch (PP), recomendou também que a Comissão do Mercosul se reúna com representantes do Grupo de Gestão da Bacia do Rio Quaraí. Ele contou que, na semana passada, reuniu-se, em Brasília, com a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), do Ministério do Desenvolvimento Regional, para apresentar demandas da Comissão do Mercosul, entre elas a que trata do problema da pesca no Rio Uruguai. "Lá, recebi a informação que o assunto já é discutido junto ao Ministério da Agricultura, no âmbito da Comissão de Gestão da bacia do Rio Quaraí", relatou.