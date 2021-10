Loja de artigos esportivos vai abrir primeira filial na Serra Gaúcha

A Decathlon, maior varejista de artigos esportivos do mundo, com cerca de 1.500 lojas em mais de 50 países, abrirá uma filial em Caxias do Sul, que estará localizada no Shopping Villagio Caxias. A inauguração da nova unidade está prevista para o segundo semestre de 2022 e ocupará um espaço com cerca de 1.500 metros quadrados. Esta será a quarta loja da empresa francesa no estado.

De acordo com Lucas Haas, responsável pela expansão da Decathlon no Rio Grande do Sul, o objetivo de uma filial da marca em Caxias do Sul é abrir o mercado na Serra. "Ao decidir por Caxias do Sul, temos a expectativa de tornar mais acessíveis os produtos da nossa marca às pessoas da serra gaúcha, que têm em Caxias a base para parte do seu consumo de lazer, além de bens de consumo do dia a dia. O shopping vem ao encontro disso, por ser o principal centro comercial e de lazer da região e, consequentemente, concentrar ao menos uma vez no mês os praticantes de esporte", afirma.

Rafael de Lima Sobrinho, gerente de Marketing do Villagio Caxias, ressalta a empolgação por mais uma multinacional ter escolhido o shopping como porta de entrada para a região. "A vinda da Decathlon para Caxias do Sul é reflexo do potencial que nossa cidade imprime ao mercado, e ser o empreendimento escolhido por mais uma marca multinacional consolida ainda mais o shopping", destaca.

A nova loja vai gerar cerca de 30 postos de empregos diretos e mais 10 indiretos. O cadastro de currículos para trabalhar na Decathlon de Caxias do Sul já está aberto e os interessados devem fazê-lo através da página da empresa no site Kenoby ou no perfil no LinkedIn da empresa.