Prefeitura e EGR debatem alternativas na ERS-239, em Parobé

Com o objetivo de oferecer mais segurança a quem trafega pela ERS-239 pelo trecho que cruza por Parobé, o prefeito Diego Picucha, junto do seu corpo técnico, esteve reunido com representantes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). O encontro ocorreu junto à própria rodovia, na rotatória próxima a entrada do bairro Alexandria.

Na ocasião, o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen e o gerente de engenharia da EGR Luis Fernando Vanacor debateram junto aos representantes do município diversas melhorias de tráfego, entre elas um projeto de remodelação do acesso ao bairro Alexandria. Segundo Picucha, a ideia é que o tráfego seja ajustado na busca de resolver a insegurança dos motoristas e pedestres.

"Desde que assumimos, temos estado em contato direto com a EGR reforçando a necessidade de medidas de segurança e de manutenções na ERS-239, tratando sobre acessos aos bairros, viadutos, gradis, entre outras diversas necessidades específicas de Parobé em relação à via. Essas modificações, em especial no entroncamento de acesso ao bairro Alexandria, são necessárias para melhorar o fluxo e, principalmente, para dar mais segurança a quem utiliza a via para que cessem os acidentes nesses pontos", destaca. Ficou definido que a prefeitura ajustará detalhes do projeto junto a EGR para que as modificações sejam executadas nos próximos meses.