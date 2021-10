Taquara zera fila de espera por mamografias no SUS

Em fevereiro deste ano, 280 mulheres aguardavam para realizar a mamografia pelo Sistema Único de Saúde em Taquara, exame preventivo no combate ao câncer de mama. Em oito meses de trabalho, o setor de Marcação de Consultas conseguiu zerar esta espera, que estava reprimida em razão dos efeitos da pandemia e da suspensão dos atendimentos e exames eletivos.

A responsável pelo setor, Melissa Oliveira, ressalta que a equipe trabalha constantemente no contato com os pacientes, chamando-os para as consultas e, posteriormente, para buscar o resultado dos exames. "É uma ação constante, mas que dá resultados. Hoje não há demanda reprimida para mamografias", contou, lembrando que o governo do Estado oferece para Taquara 134 mamografias mensais, realizadas no Hospital Bom Jesus.

A secretária de Saúde, Ana Maria Rodrigues, ressalta que o exame é uma forma eficaz de prevenção ao câncer de mama, já que, caso seja constatada a doença, inicia-se o tratamento precoce, impedindo o avanço do tumor. "É importante que as pessoas façam o autoexame, tocando nos seios com frequência. Neste momento, estamos trabalhando para zerar as ecomamarias e ecotransvaginais. Também estamos com zero fila de espera para nutrição, endoscopia e neurocirurgia", comenta.

Todas as mulheres a partir dos 40 anos têm direito à mamografia através do SUS. Atualmente, o exame é o único capaz de diagnosticar os tumores em estágios iniciais e assintomáticos, isto é, quando não apresenta sintomas e não são palpáveis no auto-exame e no atendimento clínico. Mulheres mais jovens com histórico de doença na família e homens suspeitos da doença também têm direito ao exame.