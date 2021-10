Hospital de Carlos Barbosa terá ponto de coleta de leite materno

O Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, vai disponibilizar um posto de coleta de leite materno. A estruturação do espaço só está sendo possível a partir de recursos adquiridos no almoço beneficente organizado pelo Sindicato do Metalúrgicos de Carlos Barbosa e apoiadores, realizado em maio deste ano. Ao todo, foram doados R$ 17,6 mil à casa de saúde.

As adequações da sala para receber com conforto e segurança as doadoras já está concluída. Também já estão disponíveis todos os materiais para coleta e conservação correta do leite. O local está vinculado ao Banco de Leite AMA Tacchini, em Bento Gonçalves.

De acordo com a nutricionista Monica Damiani Ferret, responsável técnica pelo Serviço de Nutrição do Hospital, além da estrutura, o local vai oferecer toda a orientação necessária às doadoras. "As mães internadas que poderão utilizar o espaço para realizar a coleta do leite para o bebê ou para doação. As mães da comunidade que possuem leite excedente também poderão doar, realizando a coleta no São Roque ou em domicílio, sempre após orientação da equipe de nutricionistas do hospital".

Para orientar melhor sobre como retirar e armazenar o leite excedente, a primeira coleta deve ser realizada presencialmente, no próprio posto de coleta. As demais podem ser efetuadas na casa da própria doadora. O espaço, localizado no dentro do Hospital São Roque, possui capacidade para atender até duas mulheres simultaneamente.

São avaliados o aspecto do leite, sua forma de transporte e armazenamento, seu volume e até mesmo a quantidade de gordura presente em cada amostra, uma vez que alguns bebês podem possuir restrições alimentares. Somente depois de tudo isso, ele é pasteurizado e congelado, passando a ter validade de até seis meses.

A pediatra Ilcione Grison de Grison, que atua em Carlos Barbosa, ressalta a importância da doação: "É um ato de amor. O aleitamento materno é a primeira oportunidade que toda mãe tem de oferecer saúde e segurança para seu filho e com o banco de leite humano vamos conseguir auxiliar a mãe e o bebê nessa jornada", disse.