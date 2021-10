Sine de Parobé faz mutirão para preencher 40 vagas

A prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está promovendo um mutirão de vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine(. São cerca de 40 vagas disponíveis para diversos segmentos. Segundo o coordenador do Sine de Parobé Edson Palhano, a ação faz parte da parceria firmada entre a entidade com diversas empresas da cidade e da região.

"Os interessados podem se candidatar a uma oportunidade em que já têm experiência ou até mesmo para uma nova área de atuação", declara o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Vagas. O Sine conta com atendimento presencial na rua Adaviano Linden, 73, Centro, em frente à Caixa Econômica Federal, das 7h às 13h de segunda à sexta-feira.