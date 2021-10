Garibaldi sedia concurso para avaliar melhor espumante do Brasil

Enólogos, sommeliers e jornalistas especializados terão a missão de degustar e avaliar às cegas os 425 espumantes inscritos por 93 vinícolas brasileiras na maior edição da história do Concurso do Espumante Brasileiro. São espumantes de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. O concurso, que começou nesta quarta-feira (13) e vai até amanhã (15), em Garibaldi.

Numa adesão histórica, o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), enólogo André Gasperin, destaca que o concurso é maior janela do espumante brasileiro, promovendo a bebida no Brasil e no exterior. Ao realizar este concurso, nosso maior objetivo é justamente o de promover e divulgar o espumante brasileiro. "A cada edição, atraímos mais vinícolas e mais amostras, mostrando ao mundo nossa qualidade e diversidade", comemora.

Em duas manhãs, o júri terá a missão de degustar às cegas espumantes de sete estados brasileiros. Os 45 jurados serão divididos em cinco grupos diários. Cada grupo será presidido por um enólogo. O resultado será anunciado na noite de sexta-feira, em evento. Na oportunidade, também será feita a entrega da premiação.

O concurso avalia espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas, obtidos a partir dos diferentes métodos, que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis). Serão premiados os espumantes melhores classificados por categoria, respeitando o limite de 30% dos inscritos conforme normas internacionais.