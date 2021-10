Ponto de atendimento do IPE é aberto em Estrela

O novo ponto de atendimento do Instituto de Previdência do Estado (IPE), em Estrela, entrou em operação nesta quarta-feira (13). O local foi inaugurado em sala junto à secretaria municipal de Saúde. Somente na cidade são quase três mil titulares e mais de 8,8 mil assistidos diretamente que serão beneficiados.

O município estava há 16 anos sem um local específico para atendimentos dos pacientes. A cidade se torna assim o primeiro do Vale do Taquari a aderir ao projeto que também beneficiará moradores das outras 35 cidades da região que ainda não contam com o serviço.

O ponto, no mesmo prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) Central, funcionará das 8h às 11h e das 14h às 17h. Para o secretário da Saúde, Celso Kaplan, trata-se de um grande avanço para o município. "A retomada do atendimento pessoal já é um ganho para quem depende deste serviço, pois dará mais segurança a quem está sendo atendido", explica