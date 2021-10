Parque do Imigrante pode ser atração em Santa Cruz do Sul

Um projeto que pretende impulsionar o turismo, a economia local e resgatar a história e a cultura alemã pode sair do papel em Santa Cruz do Sul. A criação do Parque Temático do Imigrante tem sido discutido entre a prefeitura e empreendedores. Previsto para ocupar nove dos 52 hectares da Granja Municipal, junto ao cemitério onde estão os restos mortais de dois dos primeiros imigrantes que chegaram em Alta Picada em 1849, o projeto prevê uma série de atrações para conquistar turistas do Estado e do país.

A primeira iniciativa para tirar o projeto do papel foi incluí-lo no Plano Plurianual. O próximo passo é a prefeitura apresentar um projeto de lei de cessão de uso da área e também uma parceria público-privada para a construção do parque. Para o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Elstor Desbessell, o Parque Temático representa um projeto de futuro e que será um legado para as próximas gerações. Ele ressalta que a prefeitura já realiza uma espécie de Plano Diretor da área da Granja Municipal, que também deve receber, em breve, um espaço para ajudar no desenvolvimento das agroindústrias.