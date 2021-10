Novo Centro de Eventos será construído em Santa Cruz do Sul

A cidade de Santa Cruz do Sul está prestes a contar com uma importante estrutura para impulsionar o desenvolvimento da cidade e da região. Começa nos próximos dias a construção do novo Centro de Eventos, localizado em um dos mais nobres espaços públicos da cidade, o Parque da Oktoberfest. O protocolo de início das obras foi assinado pela prefeita Helena Hermany durante a cerimônia de abertura da 36ª Oktoberfest.

Assim que a festa acabar, a empresa vencedora da licitação começa a instalar o canteiro de obras para dar início aos trabalhos. De acordo com o contrato, cujo valor inicial é de R$ 9.8 milhões, a obra deverá estar concluída em um prazo de oito meses. Durante as intervenções, não será necessária restrição de acesso ao público, o parque permanecerá aberto para uso da comunidade.

O novo Centro de Eventos terá 7 mil metros quadrados entre reforma e ampliação, potencializando o uso de vários prédios e equipamentos existentes no interior do parque. Serão dois grandes espaços intercomunicáveis para a realização de feiras de grande porte, exposições, shows, palestras, convenções, eventos esportivos, gastronômicos, entre outros.

A edificação será montada entre os pavilhões 2 e 3 do parque, dentro das mais modernas tecnologias como pré-fabricação em concreto, estruturas metálicas e painéis de fechamento industrializados, com características extremamente funcionais e de arquitetura arrojada, visando a otimização de recursos e a rapidez na execução. O projeto contempla ainda uma série de premissas de cunho socioambiental, como acessibilidade com uso de rampas e sinalização tátil; iluminação e ventilação naturais; fechamentos laterais e de cobertura com o uso de painéis e telhas termoacústicas; geração de energia através de painéis fotovoltaicos instalados na cobertura; aproveitamento das águas pluviais para as bacias sanitárias e irrigação do jardim.

Está prevista também a implantação de um sistema de ar-condicionado com utilização de energia gerada no próprio local. Quando não for necessária a climatização, um sistema de grelhas junto às paredes vai proporcionar ventilação cruzada com as aberturas dispostas junto aos sheds na cobertura, garantindo temperatura agradável e permanente renovação de ar nos ambientes internos.