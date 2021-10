Área de Santa Cruz do Sul deve receber rede trifásica e internet

Um projeto-piloto, que pretende levar investimentos em eletrificação rural e serviço de internet com fibra óptica para uma comunidade do interior de Santa Cruz do Sul, está prestes a sair do papel. Intermediada pelo vereador e líder do governo na Câmara, Henrique Hermany, a articulação com a RGE teve o objetivo de encaminhar a implantação de obras de rede trifásica em áreas rurais, garantindo que moradores de localidades do interior tenham melhor qualidade de distribuição de energia, possibilitando a utilização de freezer, câmaras frias, chuveiros e condicionadores de ar, motores, entre outros equipamentos, sem causar quedas constantes de luz.

"A RGE entra com o desenvolvimento do projeto, e a prefeitura com os custos das obras da rede que caberiam aos agricultores, como forma de incentivo a estas comunidades. Será um primeiro teste de viabilidade. Em até 30 dias, pretendemos definir qual será a localidade escolhida, que precisa estar dentro de alguns critérios. Quanto mais infraestrutura, melhor será a vida e também a produção das pessoas do interior", disse o vereador.

Caso o programa seja aprovado, ele poderá ser ampliado para outras comunidades que tenham a necessidade de rede trifásica e estejam dentro dos critérios. Além dos investimentos em energia, o projeto-piloto também vai envolver a instalação de serviço de internet banda larga e telefonia com fibra óptica para os moradores. O plano para instalação também será debatido.