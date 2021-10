Estado repassa R$ 15 milhões para obras em hospital de Caxias do Sul

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) repassou, na segunda-feira (11), R$ 15 milhões para obras de expansão do Hospital Geral de Caxias do Sul, que é referência para 1,2 milhão de pessoas na região da Serra. O convênio foi assinado pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, no início do mês.

Com os recursos, o hospital irá concluir a obra, iniciada em 2014 e que passou por uma interrupção entre 2017 e 2020, quando foi retomada com ajuda da comunidade. A ampliação irá permitir aumento de 50% no número de leitos a partir de março de 2022. Serão 118 a mais, passando dos 237 atuais para 355 leitos nas áreas de internação clínica, UTI adulta, pediátrica e neonatal.

Atualmente, o hospital oferece assistência em diferentes especialidades e serviços, como diagnóstico e terapia, urgência e emergência, procedimentos cirúrgicos, internações, serviços de UTI, cirurgias cardíacas, atendimento a gestantes de alto risco, captação e transplante de córneas, aos 49 municípios que integram a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Também conta com uma unidade de alta complexidade em Oncologia, que oferece serviços de oncologia e hematologia adulto e pediátrico, cirurgia oncológica e radioterapia. Além disso, funciona como hospital de ensino para estudantes da área das Ciências da Vida da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e médicos em especialização.

A ampliação do complexo hospitalar possibilitará a expansão de 70% da área e 62% da capacidade de atendimento. Quanto aos leitos, serão 77 destinados a internação, 20 na UTI adulta, 11 na UTI pediátrica e 10 na UTI neonatal. A liberação dos recursos levou à retomada das obras, com conclusão prevista para março.