Nova Petrópolis muda regras para estacionar em vagas rotativas

Por determinação contratual e negociação entre a prefeitura e a empresa Zona Azul, o estacionamento rotativo de Nova Petrópolis passará por uma série de ajustes. A principal mudança é a isenção da cobrança em segundas-feiras (exceto feriados) a partir do dia 18 de outubro. No dia 19 de outubro entrarão em vigor as tarifas reajustadas. E até o dia 4 de novembro haverá a troca de localização de algumas vagas existentes.

Pela negociação, a tarifa básica, de 30 minutos, passa do atual valor, de R$ 1,00, para R$ 1,10, com aplicação proporcional ao valor das demais tarifas. A medida, prevista em contrato, entra em vigor na terça-feira (19). Outro item previsto no contrato firmado entre o município e a empresa Zona Azul é a utilização de um veículo especial para a fiscalização das vagas. O automóvel especial, equipado com câmeras, encontra-se em fase de testes.

"Diante da necessidade de implantar essas alterações, buscamos que houvesse a isenção de tarifa em um dia da semana. Definimos que será a segunda-feira, que é um dia importante para os estabelecimentos comerciais e de serviço situados no centro e também para a população local, inclusive quem mora no interior", afirma o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf.