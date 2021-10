Ação na serra gaúcha recolhe livros para doação às crianças

Com o intuito de criar heróis da vida real, o programa Vida Que Prospera, da Unicred Integração, decidiu criar um movimento de dações de livros infantis. Alusivo ao Dia das Crianças e aos quadrinhos, a campanha Doe Livros, Crie Heróis chega às cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi entre os dias 15 e 21 de outubro. Além das cidades da região, a ação também será realizada em outras seis cidades do Rio Grande do Sul até o final do mês.

O objetivo da ação é mostrar que todos podem ser responsáveis pela formação de heróis da vida real, através da doação de livros para crianças, promovendo a busca ao conhecimento e transformando os pequenos e seus talentos em profissões que farão a diferença na vida de outras pessoas. "Sempre nos perguntamos como poderíamos ajudar a criar novos heróis para o futuro. Em todas ações do programa nós incentivamos as crianças a buscarem o conhecimento, por isso pensamos que seria ainda mais interessante trabalhar esse 'superpoder' no mês da criança por meio de uma das principais fontes: os livros", destacam Márcia Tolotti, psicanalista e coordenadora de Educação Financeira do Vida que Prospera, e Fabrícia Bisol Finco, coordenadora pedagógica do Programa.

Este é o segundo ano que a ação estará visitando as cidades com o ônibus do Vida que Prospera em busca de doações de livros. Na edição realizada em 2020 foram mais de 3.000 livros e materiais escolares arrecadados. "Queremos estimular os cooperados e a comunidade para doação, bem como ensinar às crianças o espírito de cooperação e educação. Assim, por meio da doação dos livros que a campanha se propõe, as crianças poderão ter um futuro de conhecimento, formação profissional e liberdade econômica", explica a vice-presidente da Unicred Integração, Deize de Zorzi Piccoli.

As doações podem ser realizadas nas unidades da Unicred Integração ou no ônibus do programa que, ao longo da campanha estará estacionado em locais públicos e estratégicos das cidades. O montante arrecadado será distribuído para crianças de entidades e assistências sociais em cada cidade contemplada.