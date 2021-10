Feicoop, em Santa Maria, recebeu 60 mil visitantes

A 27ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) de Santa Maria movimentou a cidade de atraiu centenas de visitantes. A estimativa da irmã Lourdes Dill, responsável pela Feicoop, é que cerca de 60 mil pessoas tenham passado pelos pavilhões do Centro de Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, nobBairro Nossa Senhora Medianeira. No total, foram oito dias de feira, que começou com uma programação online.

Nos pavilhões, a população pôde encontrar produtos hortifrutigranjeiros, artesanato e produtos agroindustriais. Também foram realizados debates e painéis com temas voltados à economia solidária.

"Mesmo com formato híbrido em função da pandemia, procuramos apoiar a realização da Feicoop, com responsabilidade e cuidado com a vida de todos. É um evento que faz parte da história de Santa Maria. Temos prazer em incentivar a economia solidária, impulsionando o trabalho dos pequenos produtores. Queremos ter, em 2022, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, uma Feicoop ainda maior", afirma o prefeito Jorge Pozzobom, que participou da abertura e das atividades presenciais do evento.