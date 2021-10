Esteio abre novas salas para atendimento de pacientes

As novas salas e ambientes do Serviço de Assistência Especializada em doenças sexualmente transmissíveis e Tisiologia (SAE) de Esteio foram entregues, após obras de reforma e ampliação. Os atendimentos da unidade de referência do município para acompanhamento ambulatorial a pacientes passam a ser realizados em dois espaços do Centro Integrado de Atenção em Saúde (Cias), localizado no bairro Olímpica, se somando a outras especialidades oferecidas no local desde 2018.

"Nós procuramos sempre qualificar as diversas estratégias e políticas de saúde. A entrega desse local, com um novo espaço, projetado e adaptado para atender as demandas específicas do SAE, é um exemplo disso", destacou o prefeito Leonardo Pascoal. "Integrar mais esses atendimentos ao Cias representa um ganho importante. O trabalho em rede é essencial para conseguir trazer os usuários para esse serviço, que ainda é revestido de muito preconceito", complementou o prefeito.