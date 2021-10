BRF abre mais de 50 vagas de emprego na fábrica de Marau

A BRF está com processo de seleção aberto na cidade de Marau, com mais de 50 vagas. São oportunidades para operador de Produção, operador de higienização e auxiliar de inspeção federal.

Para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho, será realizado, nos dias 13 e 14 deste mês, o "Dia D" especial de contratações na própria unidade. Os candidatos devem comparecer na unidade da BRF no município, localizada no km 76 da Rodovia RS-324, portando CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. O atendimento será feito das 8h às 11h.

Para as vagas de operador de Produção e de Higienização podem se candidatar pessoas com Ensino Fundamental incompleto. Para as posições de auxiliar de Inspeção Federal, os candidatos precisam ter Ensino Médio completo. Como parte das iniciativas da Companhia para promover a diversidade e a inclusão também há oportunidades para pessoas com deficiência em todas as vagas.

O salário é a partir de R$ 1.454,20 e, após 12 meses, pode ser elevado para até R$ 1.643,40. Entre os benefícios, a BRF oferece assistência médica e odontológica, vale-alimentação no valor de R$ 185,00, vale-transporte, refeitório no local, previdência privada e kit de produtos, além de um plano de carreira na empresa.