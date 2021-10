Festival Internacional de Folclore de Nova Prata terá programação online e participação de 33 grupos

O Festival Internacional de Folclore de Nova Prata ocorre nos dias 15, 16 e 17 de outubro em formato online, com a programação transmitida através dos canais do festival. Em sua 17ª edição, o evento já recebeu 100 delegações estrangeiras e mais de 480 mil visitantes. Além disso, na semana passada recebeu o Prêmio de Melhor Festival de 2020 pela Federação Internacional de Festivais de Folclore (Fidaf).

Considerado o maior evento cultural da Região Turística Uva e Vinho, em 2018 passou a integrar o calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Este ano serão 15 grupos locais participantes e 18 internacionais concorrendo ao campeonato, com jurados brasileiros e de fora do País.

No campeonato internacional de danças folclóricas serão avaliados itens como técnica, figurino, música, coreografia e harmonia. Esses avaliadores elegem os três primeiros lugares, além de melhor coreografia, melhor figurino, melhor música, e o prêmio especial do júri. Os grupos disputam entre si em busca do título de campeão da 17ª edição do Festival.

As performances competitivas ocorrem na Pedreira De Conto, uma pedreira de basalto ainda em atividade na comunidade de Gramado, interior de Nova Prata, e iniciam às 19h com transmissão pelos canais do festival e a Conecta TV. Na noite de sábado, 16 de outubro, ocorre a semifinal, quando apenas 10 dos 18 concorrentes passam para a final. Os nomes serão conhecidos no domingo.

O público também participa da seleção dos melhores do ano. Durante os dias de competição, os espectadores votam em seus grupos favoritos através do júri popular disponível no site do evento.