Fenadoce deve voltar ao calendário de Pelotas em 2022

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL), responsável pela realização da Feira Nacional do Doce (Fenadoce), já tem uma previsão para o retorno da feira em 2022. O evento deverá acontecer entre os dias 03 e 19 de junho, após dois anos de interrupção devido à pandemia.

Segundo o conselheiro gestor da CDL Pelotas, Ênio Ferreira, as adaptações necessárias serão realizadas conforme os protocolos que estarão em vigência durante o período da feira, mas sem perder a essência e tradição dos doces. "A Fenadoce movimenta toda a economia da região, por isso essa retomada será tão importante para todos", salienta Ênio. Ele destaca também que a própria população está ansiosa por visitar novamente a Fenadoce. "Além do reflexo positivo das doceiras, temos também o carinho da população e dos turistas que estão com saudades da feira", afirma ele. A data ainda é uma previsão, que deverá ser confirmada nos próximos meses.