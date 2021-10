Simulação de situação de emergência em enchentes será feita no Vale do Taquari

A Defesa Civil dos municípios da microrregião do Vale do Taquari estive reunidas na prefeitura de Lajeado para alinhar e trocar informações sobre os seus planos de contingências. No encontro, o grupo também definiu a data do simulado de emergência para enchentes, que deve ser realizado no dia 11 de novembro.

Na reunião, cada Defesa Civil apresentou seu Plano de Contingência para casos de inundação e pôde esclarecer dúvidas. Esta ação se soma aos diversos projetos que estão sendo desenvolvidos na região a fim de qualificar os serviços de prevenção e monitoramento das enchentes.

O próximo encontro do grupo será no simulado sobre situações de enchentes da macrorregião, em novembro. O simulado servirá para capacitar as equipes regionais sobre como agir em situações graves ligadas às cheias, bem como prever e estabelecer métodos de contingenciamento das cheias em cenários de risco.

"No simulado, nos será imposta uma determinada condição que nos exigirá tempo de resposta, conhecimento e agilidade. A partir dele, vamos conhecer quais são nossos pontos fracos e fortes. Também será uma oportunidade para percebermos onde precisamos melhorar. Por isso é importante estarmos alinhados e próximos. Como microrregião, conseguiremos ter mais forças do que um único município agindo sozinho", disse o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, Vinicius Renner.