Parque das Orquídeas de Gramado terá mais 9,6 hectares

Localizado no Centro da cidade de Gramado, a cerca de 300 metros da Rua Coberta, o Parque das Orquídeas passa a ter cerca de 30 hectares. A ampliação vem com a aprovação, pela Câmara de Vereadores, de Lei Municipal que autoriza o município a adquirir 9,6 hectares para valorização e ampliação do parque.

A área adquirida era objeto de ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Conforme o promotor de Justiça autor da ação, Max Guazelli, no processo foram iniciadas as negociações entre Gramado, a empresa proprietária e o MPRS, visando à aquisição do terreno. "Além de central, a área apresenta imenso valor ambiental, inclusive para sua anexação ao Parque das Orquídeas e necessidade de manutenção do corredor ecológico existente entre o Parque das Orquídeas e o Parque dos Pinheiros", explica Guazelli. A aquisição será efetivada por meio de recursos do Fundo Verde do Município de Gramado e de transferência do direito de construir.

A lei municipal aprovada nesta semana é a terceira acompanhada pelo MP de Gramado visando à ampliação e efetiva implantação do Parque das Orquídeas. O promotor considera o conjunto de iniciativas "um quebra-cabeça de inestimável valor ambiental".

Na lei municipal anterior, que dizia respeito à Operação Urbana Consorciada da Vila Suíça, que fica próximo do parque, além do acréscimo de áreas ao parque, haverá uma série de contrapartidas a serem realizadas pelo empreendedor, que também serão acompanhadas pelo Ministério Público. Outra grande área ao lado Parque das Orquídeas é atualmente objeto de eventual negociação pelo município de Gramado, com a utilização de instrumentos urbanísticos que se encontram disponíveis na legislação.

"Além das aquisições de áreas, é de se ressaltar a importante missão ambiental no seu ideal de criação da Unidade de Conservação do Parque das Orquídeas, tendo, por meio da secretaria de Meio Ambiente, constituído comissão técnica, o que resultará na criação da segunda unidade de conservação municipal", destaca o Max Guazelli, lembrando que a Unidade de Conservação do Parque dos Pinheiros foi criada em 2020.