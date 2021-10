Torres vai sediar edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo

O 34° Campeonato Brasileiro de Balonismo e o 1º Campeonato Brasileiro de Balonismo Feminino vão desembarcar em Torres, no Litoral Norte gaúcho. Ao todo, 51 pilotos de todos os cantos do Brasil irão disputar o tão cobiçado título no céu da cidade, tornando-se o maior número de inscritos em uma edição do evento.

A competição de balões de ar quente, promovida pela Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) e pela prefeitura de Torres, será entre os dias 12 a 17 de outubro. O campeonato teve início em 1988 sendo hoje o mais importante do Brasil e será pela primeira vez realizada em Torres. Daqui sairão os representantes brasileiros para a disputa do campeonato mundial.

Além da competições nas manhãs a partir do dia 12 de outubro, um dos momentos mais esperado será o Nigth Glow que acontecerá na sexta-feira e sábado, 15 e 16 de outubro, às 20h. A organização do campeonato ressalta que as condições climáticas são essenciais para a realização do espetáculo e que a programação pode ser alterada.

A CBB informa que todos os dias a reunião de deliberação por parte dos juízes se dá no Parque do Balonismo, antes do sol nascer, para definirem quais serão as provas do dia. Por se tratar de uma competição, cada equipe escolhe o seu ponto de decolagem que pode ser em diversos pontos da cidade. Muitos alvos serão mais retirados da zona central de Torres. Um dos pontos das provas será no campo de futebol da Sociedade Esportiva São João, na Vila São João, pois no Parque do Balonismo a localização não é propícia para realização de tarefas mais técnicas.

Essa será a volta dos balões aos céus de Torres após dois anos. Em 2020 e 2021, o tradicional Festival de Balonismo, realizado entre os meses de abril e maio não ocorreu, por conta da pandemia.