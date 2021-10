Valores em ônibus e táxi são reajustados em Bento Gonçalves

O valor da passagem de ônibus urbano terá reajuste em Bento Gonçalves a partir do dia 12 de outubro. Com isso, passará dos atuais R$ 4,25 para R$ 4,75 para os ônibus comuns. Já o transporte seletivo terá tarifa de R$ 5,70. Os valores das linhas para os distritos também vão ser reajustados, mas a preço varia acordo com o itinerário.

As empresas que prestam o serviço no município solicitaram que a tarifa dos ônibus comuns ficasse em R$ 8,31. No entanto, a administração municipal decidiu pelo custo menor. A manifestação do Conselho Municipal de Trânsito foi favorável aos valores. As cargas nos cartões de crédito do sistema de transporte terão validade de até 30 dias após a vigência da nova tarifa.

Para o serviço de transporte individual de passageiros provido de taxímetro, os valores também tiveram reajuste. Os novos preços ficaram em R$ 6,92 bandeirada; R$ 4,00 bandeira 1 e R$4,79 bandeira 2.