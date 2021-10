Jornada de Literatura de Passo Fundo terá lives no fim do mês

Em 2021, uma das maiores movimentações literárias da América Latina, a Jornada Nacional de Literatura, completa 40 anos de história em Passo Fundo. Para homenagear essas quatro décadas de incentivo à formação de leitores, encontros com escritores ligados à trajetória das Jornadas Literárias, que também abrange a Jornadinha Nacional de Literatura, resgatarão memórias, histórias e curiosidades deste importante evento literário brasileiro. A programação será por meio de lives nos dias 26, 27 e 28 de outubro.

Nestas quatro décadas de história, quase mil escritores e cerca de 270 mil pessoas prestigiaram o evento na cidade do norte gaúcho, que é chamada de Capital Nacional de Literatura. Alguns desses autores, que estiveram presentes em diferentes momentos da Jornada Nacional, estão confirmados para o evento comemorativo, em outubro, coomo Alckmar Luiz dos Santos, Cíntia Moscovich, Ferréz, Elisa Lucinda, Flávio Carneiro, Julián Fuks, Luciana Savaget, Luís Augusto Fischer, Maria Esther Maciel, Marina Colasanti, Ricardo Azeredo e Roger Mello.

A premiada escritora Marina Colasanti participa desde a segunda edição do evento literário, em 1985. Ela estará na live do primeiro dia da programação das homenagens, no dia 26 de outubro. "Já não sei quantas vezes participei da Jornada de Literatura. O que sei é que a prateleira superior da minha estante exibe muitos troféus com que os autores eram presenteados na cerimônia de encerramento. Isso, somando os meus e os do meu marido Affonso Romano de Sant'Anna", comenta a escritora, fazendo referência ao seu marido, que também é um grande escritor brasileiro e esteve em muitas edições da Jornada.

As lives são gratuitas e serão transmitidas pelo Youtube. As atividades são promovidas pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e prefeitura de Passo Fundo.