Ruas de Lajeado começam a receber decoração de Natal

O espírito natalino já está se fazendo presente na cidade de Lajeado. Nesta semana, a prefeitura deu início à instalação da decoração natalina na rua Júlio de Castilhos, onde 44 arcos serão iluminados, revestidos com ramas verdes e decorados com bolas natalinas. As ações integram a programação do Natal no Coração.

Além da rua Júlio de Castilhos, outros pontos da cidade receberão decoração. Ao longo de toda a avenida Senador Alberto Pasqualini, serão instalados elementos natalinos luminosos. A Casa de Cultura também terá uma iluminação especial, e o Largo do Centro Administrativo da Prefeitura contará com um cenário especial para fotos.

O Parque Professor Theobaldo Dick, local que receberá a Aldeia do Noel, concentrará as atividades culturais e de entretenimento do Natal no Coração. Ao redor da Lagoa dos Dick, serão colocadas árvores que serão adotadas e decoradas por entidades sem fins lucrativos do município. Já a rua Santos Filho será tomada por sinos luminosos.

Neste ano, o tema da Aldeia do Noel será inspirado em doces e biscoitos de Natal. A programação do Natal no Coração 2021 será divulgada durante evento de lançamento programado para o dia 4 de novembro.