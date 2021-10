São Leopoldo fará mutirão de exames no Outubro Rosa

O mês de outubro é um período de destaque sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a abertura oficial do Outubro Rosa, a prefeitura de São Leopoldo anunciou a realização de um mutirão de exames preventivos à doença nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), intensificando as ações referentes à proteção e ao cuidado com as mulheres. Serão 500 mamografias e 500 ecografias mamárias encaminhadas durante o mês de outubro.

Também foi anunciada a implantação de um novo protocolo de atendimento à saúde para mulheres com deficiência. O secretário de Saúde, Marcel Frison, afirmou que unidades básicas de saúde estarão abertas em sábados deste mês, com ações voltadas a prevenção do câncer de mama e vários outros aspectos da saúde da mulher. "Estamos em um ano especial, singular, o evento da pandemia trouxe consequências à saúde da população como um todo, em especial às mulheres. Nossa ideia é identificar precocemente vários casos e encaminhar o tratamento destas mulheres, estaremos mobilizados para isso", ressaltou.

Para a secretária de Política para Mulheres, Margarete Ferretti, trabalhar na prevenção e diagnóstico precoce é fundamental, visto que 95% dos casos de câncer de mama podem ser tratados com sucesso se detectados precocemente. "Por isso, a mamografia e ecografia mamária são fundamentais para salvar vidas de mulheres", destacou.