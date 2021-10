Queijo artesanal serrano vira patrimônio de Bom Jesus

queijo artesanal serrano A prefeita de Bom Jesus, Lucila Maggi, sancionou o projeto de lei que declara ocomo patrimônio cultural de natureza imaterial do município. A referida legislação foi proposta pelo vereador Sergio Billieri e aprovada por unanimidade no Legislativo.

Entre as justificativas para a apresentação desta proposta, e que foi relatada pelo vereador, está a relevante importância do queijo artesanal serrano para os pecuaristas das pequenas e médias propriedades do município e da região. O serrano é um dos queijos artesanais mais antigos do Brasil, é produto exclusivo dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul.

Sergio Billieri ainda destaca na justificativa do projeto que a produção do queijo é uma forma de agregar valor e gerar emprego no campo. Permite que os jovens permaneçam nas propriedades garantindo assim a sucessão familiar e evitando a erosão cultural e o êxodo rural.