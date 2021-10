Escolas de Taquara vão receber repasse de R$ 2,5 milhões

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, anunciou o repasse de R$ 2.5 milhões da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes para as escolas ainda neste ano. Os recursos são provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (MDE) e do Salário Educação.

Os valores são referentes a um incremento de R$ 990.9 mil da Lei de Gestão Financeira (LGF), que busca dar autonomia às instituições de ensino da rede municipal. Este montante deverá ser utilizado pelas escolas municipais para a compra de livros e brinquedos pedagógicos que serão utilizados principalmente para potencializar o aprendizado nos primeiros anos de vida. "A alfabetização precisa ser um processo de envolvimento, descobertas e prazeroso. É uma etapa crucial para a vida educacional da criança, onde ela dará os primeiros passos no aprendizado", destacou a prefeita, que por 35 anos atuou como pedagoga.

Em novembro, as escolas municipais receberão mais R$ 437.7 mil também da LGF, mas que serão utilizados para gastos de custeio, como compra de materiais para manutenção das atividades administrativas. Em julho, outros R$ 218.865,00 já haviam sido destinados para os educandários.

Outro R$ 1.082.785,00 também está sendo repassado em setembro e será utilizado para compra e instalação de computadores e projetores em todas as salas de aula da rede municipal. "Estamos descentralizando os recursos da Secretaria de Educação, dando mais autonomia para as direções", salientou a secretária de Educação, Carla Silveira.