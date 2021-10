Expofeira de Santa Maria será aberta nesta sexta-feira

A regional Santa Maria da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está com atenções voltadas para a recepção e avaliação dos animais participantes da 46ª Expofeira Regional, que será realizada no Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Sepé a partir desta sexta-feira (8). Marcando o retorno das feiras oficiais na região, o evento vai até o dia 11 de outubro com dia de campo, julgamentos, remates, e também shows artísticos. Os remates e julgamentos acontecerão de forma presencial e online, seguindo todas as normas sanitárias vigentes.

"Nossa atuação nestes eventos começa antes mesmo da chegada dos animais. É feita uma vistoria prévia no local para garantir que as condições sanitárias e de bem estar animal sejam cumpridas e também são verificados os aspectos sanitários dos animais e das propriedades antes da emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA) para o evento", explica Rômulo Depner, fiscal estadual agropecuário.

Por tratar-se de uma feira oficial, inserida no calendário de feiras do Estado, os produtores participantes tem a garantia da sanidade dos animais que serão comercializados. Para Depner, além de trazer um aquecimento econômico para os municípios, as feiras agropecuárias oficiais representam a modernização da agropecuária, toda a tecnologia e cuidado dos produtores para que seus animais tenham ótimos resultados sanitários e zootécnicos.