Feirão quer negociar R$ 1,2 milhão em dívidas em Caxias do Sul

Com 142 mil consumidores cadastrados como inadimplentes na base do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil em Caxias do Sul, representando mais de 30% da população economicamente ativa da cidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município quer estimular a renegociação de débitos. Pelo quarto ano consecutivo, a entidade promove o Feirão Limpa Nome CDL Caxias, que busca incentivar o pagamento de pendências e a regularização de crédito dos consumidores através de descontos, abatimento de juros e isenções de multas com as 969 empresas participantes da ação.

Neste ano, a expectativa é que sejam realizados 10 mil acordos e recuperados R$ 1,2 milhão por meio da iniciativa, repetindo o desempenho da edição anterior. O período da campanha, que iniciou nesta semana e segue até 3 de janeiro, é um estimulo para que a população utilize o 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar as dívidas. Além do abatimento de juros e isenção de multa, dependendo do tempo da dívida, o consumidor consegue renegociar os passivos com descontos que variam de 10% a 50%. Neste ano, de forma inédita, algumas lojas associadas também estão revertendo 50% do valor da dívida em mercadorias no próprio estabelecimento.

A coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira, explica que só participam do feirão as empresas integrantes à entidade que têm os seus devedores cadastrados no sistema do SPC. O benefício é dado de forma gratuita aos associados. Nesta edição, estão cadastrados 35,9 mil consumidores para desconto, que somam R$ 32,6 milhões em dívidas, nos quase mil estabelecimentos participantes. "O Feirão Limpa Nome é a oportunidade para que as pessoas comecem o novo ano com as contas em dia. Além dos benefícios da renegociação, a ação dá tranquilidade para que as pessoas regularizem toda sua situação em um único lugar, sem ter que ir em vários estabelecimentos", pontua.

Além do contato da equipe de cobrança da CDL Caxias do Sul, o consumidor que deseja quitar seu débito poderá ir diretamente no balcão de atendimento do SPC, junto à entidade (rua Sinimbu, 1415, esquina com Alfredo Chaves), das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. Para as pessoas interessadas em verificar se o seu nome está negativado, também é possível fazer uma consulta gratuita através do aplicativo SPC Consumidor, inserindo o CPF.