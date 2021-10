Casa histórica da cidade de Ivoti passa por restauro

Imóvel presente na memória e no coração dos ivotienses, a Casa Holler começou a ser restaurada. A revitalização de uma das maiores edificações no estilo enxaimel do Estado foi iniciada nesta semana. Ao todo, serão três fases de obras no prédio, localizado na área central da cidade.

Nesta primeira etapa, estão contemplados o novo telhado, estrutura emergencial e parte elétrica provisória. O piso, forro, esquadrias e a substituição de peças de madeira integram o segundo momento de melhorias. Por fim, serão realizados os projetos complementares, a estrutura elétrica definitiva, eletrônica e o Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI).

A primeira fase terá investimento de R$ 211 mil, com recursos próprios do município. Na sequência, serão licitadas as etapas posteriores. O prefeito Martin Kalkmann destaca que, depois do processo de reformas, o prédio será utilizado com foco na Cultura e Educação. "Na parte de cima, estamos trabalhando com a possibilidade de instalar a Biblioteca Pública Municipal. Embaixo, devemos ter um espaço recreativo para as crianças", explica.

A construção, erguida no século XIX, foi tombada como patrimônio histórico estadual em janeiro de 2014, mesmo ano em que foi doada ao município. O local recebeu atividades até 2010, mas acabou sendo interditado em função de problemas estruturais. No começo da história, funcionava no local o Salão Holler. Já nos últimos anos, o prédio abrigava um bazar. O imóvel possui 797 metros quadrados de área.