Prefeito autoriza obras em UBS de São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi assinou a ordem de início para as obras de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Campina. O local, com área de 423 metros quadrados, passará por uma revitalização no espaço já existente e a reforma será realizada para a readequação do ambiente e salas de atendimento.

Serão construídas duas novas salas de odontologia e uma sala de ginecologia com banheiro, ambas adaptadas em áreas já existentes da unidade. Com previsão de entrega para abril de 2022, as obras na UBS Campina, orçadas em R$ 135 mil, darão início ao processo de reforma de mais três unidades (Vicentina, Imigrante e Scharlau). "Vamos ampliar a capacidade de atendimento ao povo em todas as áreas da saúde, nossa meta é dobrar estes serviços em São Leopoldo e para isso seguimos trabalhando" destacou o secretario da saúde Marcel Frison.