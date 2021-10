Ação fiscaliza postos de combustíveis em São Leopoldo

O Procon de São Leopoldo e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizaram uma fiscalização integrada em postos de combustíveis no município. De acordo com a diretora do Procon-SL, Neusa Azevedo, foram inspecionados os parâmetros de qualidade, documentação e preços dos combustíveis como gasolina, etanol, diesel e gás natural veicular (GNV). Três estabelecimentos foram vistoriados.

"Queremos trazer tranquilidade ao consumidor dentro do que é possível. O Procon segue com as ações de fiscalização dos preços e divulga mensalmente a pesquisa com o objetivo de promover a boa relação de consumo", destacou a diretora.

O especialista em regulação da ANP, Mateus Marques, ressaltou que os testes de qualidade do combustível são um direito do consumidor que também pode solicitá-los nos postos. Os testes de qualidade, conferência de documentos e teste dos equipamentos foram realizados pelos servidores da ANP, enquanto a equipe do Procon verificou os preços praticados. Foram encontradas algumas irregularidades e os responsáveis pelos estabelecimentos foram notificados para providenciarem a regularização.