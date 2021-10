Santa Cruz do Sul entra em programa habitacional

Com o objetivo de dar suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social, e que necessitam de uma moradia digna, ou mesmo de realizar melhorias em suas casas, o município de Santa Cruz do Sul aderiu ao Programa de Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais. Vinculado ao Casa Verde e Amarela, do governo federal, em substituição ao Minha Casa, Minha Vida, a inscrição do município junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional possibilita que famílias de baixa renda possam regularizar suas propriedades, ou mesmo reformar ou ampliar, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão federal.

O secretário da Habitação, Desenvolvimento Social e Esporte, Valdir Bruxel, avalia a importância da inclusão do município ao Programa. "Isso vai possibilitar que famílias de baixa renda tenham seus direitos garantidos, de terem uma moradia digna, com uma estrutura que possa proporcionar bem-estar e comodidade para essas pessoas que tanto precisam", explicou.

Ainda segundo o secretário, serão contemplados moradores que residem em núcleos urbanos informais, classificados como de interesse social, não podendo ser incluídas, casas localizadas em áreas não passíveis de regularização ou de risco. Moradores que desejarem mais informações devem buscar a secretaria para esclarecimentos.